"Je dors très mal la nuit", raconte Julien, habitant du village. "On entend des bruits de craquement, et on sait que c'est ça, on a la fissure, on la voit, et on sait que ça s'aggrave." Comme 21 autres dans la commune, la façade de sa maison est fissurée. En cause, probablement, la sécheresse de ces dernières mois. Le village est bâti sur de l'argile qui se serait contracté."C'est vrai qu'on a des jardins qui sont craquelés en été.", explique un autre habitant dont la maison est fissurée. "Au bout de quelques jours, je ne pouvais plus ouvrir ma porte-fenêtre."Le maire a demandé aux foyers concernés de déposer un dossier en mairie. Il en a recensé 22 et fait son possible pour faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle par l'État. En attendant, les assurances ne prennent aucun frais de réparation en charge.