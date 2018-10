Formes et couleurs dans le ciel de Marle

Certains sont venus de loin pour ne pas manquer la 9ème édition du festival de cerfs-volants à Marle. Un rendez-vous de plus en plus prisés par les passionnés de cette discipline. Ils sont une soixantaine de cerfs-volistes à avoir fait le déplacement avec pour seul objectif ...faire rêver le public en laissant flotter leur cerf-volant au gré du vent.Du pur plaisir pour Ludivine Bouillot : "C'est vraiment. Partir.",Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils en profitent. Le vent est bien présent ce week-end. Le plaisir se lit sur le visage de Raymond Swedrak : "Pouvoir faire des figures avec un morceau de toile, quelques baguettes et le vent, c'est tout simple. Je ne peux pas dire que je fais ça parce que j'aime ça. C'est un plaisir de le faire et c'est un plaisir d'utiliser le vent".