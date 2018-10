Selon le message des gendarmes de l'Aisne, il y a eu une cinquantaine d'accidents depuis le mois de septembre sur les routes de l'Aisne, qui ont entraîné des décès et de nombreuses hospitalisations. Le message des gendarmes est clair la vitesse reste la première cause de ces accidents. Ils déplorent également l'alcool au volant qui est un facteur aggravant. Ils demandent aux Axonais dans leur message d'être plus vigilants et de respecter les règles de la sécurité routière.