Déminage à Gauchy (Aisne) : les plus gros explosifs retirés du sol de la future usine de méthanisation

Les habitants de Gauchy (Aisne) peuvent à présent respirer ! Samedi 11 mai, la Préfecture de l'Aisne a indiqué qu'elle levait le risque d'évaluation de la population autour du chantier de la future usine de méthanisation de la commune. L'entreprise EOD-EX, chargée du déminage du site, a indiqué avoir retiré du sol tous les explosifs de gros calibre.



Au cours de la dépollution du sol, débutée le 9 mai, les démineurs ont mis au jour 45 objets métalliques, parmi lesquels "sept munitions de gros calibre", indique la Préfecture, dont deux "douteuses, avec un chargement chimique possible". "Le bon état général des munitions a permis leur retrait du site sans difficulté". Le chantier de dépollution se poursuivra jusqu'au 15 mai, avec le prélévement des munitions les plus modestes.

2 200 habitants concernés par l'évacuation Cette vaste opération de déminage fait suite à la découverte d'explosifs de la Première Guerre mondiale lors des travaux de terrassement sur le site devant accuillir l'usine de méthanisation de Gauchy, projet mené par la société Méthaisne Energies Vertes.



La mise en place d'un périmètre de sécurité d'un rayon de 1 000 mètres était envisagé par les autorités si des fuites avaient été constatées. 2 200 personnes pouvaient alors être évacuées sur le territoire des communes de Gauchy, Neuville-Saint-Amand et Saint-Quentin. Cette évacuation devait être limitée dans le temps, et avoir lieu vraisemblablement un dimanche.