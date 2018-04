grève chez Daunat à Chambry

300 salariés travaillent dans l'usine de Daunat à Chambry dans l'Aisne, ils fabriquent les sandwichs et les salades qui font la réputation de la marque. Les salariés grévistes dénoncent leurs conditions de travail et un dialogue social inexistant.Les grévistes réclament des augmentations de salaire et pointent du doigt des pannes à répétition sur les chaînes de production. Après l'échec de la réunion avec la direction de l'usine mercredi, pour l'heure aucune nouvelle rencontre n'est prévue .