Harly : des vidéastes amateurs tournent un court-métrage pour dénoncer l'homophobie

, c'est le titre du dernier court-métrage du collectif StudioHarly , créé en 2013. Cette bande de copains a revêtu des costumes et des armes plus vrais que nature pour dénoncer l'homophobie à travers l'histoire d'Antoine. Humilié à cause de son homosexualité, le personnage, dont la mère est trafiquante de drogue, frôle la mort. Doté de pouvoirs, il sera accompagné de son ange gardien pour l'aider à faire des choix importants.Un thème difficile que le réalisateur, Benjamin Poitte, souhaitait traiter depuis longtemps, touché par les confidences de son meilleur ami, homosexuel : "Il n'y a pas une personne dans la rue qui se soit arrêtée pour leur demander d'arrêter. Au contraire.".De victime, Antoine va devenir super-héros. Le film mélange la science-fiction et l'action. Le style a séduit l'association SOS Homophobie qui envisage d'utiliser la vidéo, libre de droits, comme outil pédagogique."Pas normal", un film à découvrir gratuitement dans trois semaines sur la page Youtube du StudioHarly