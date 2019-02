Hauts-de-France : gilets jaunes et CGT dans la rue ce mardi 5 février

Des manifestations en région

Trafic SNCF normal pour les Hauts-deFrance

La CGT appelle ce mardi à une "grève générale" qui se veut être une réponse au Grand Débat national organisé par le gouvernement. Ce mouvement est soutenu par Solidaires, et des partis de gauche comme le NPA, le PCF et de la France insoumise. Localement des sections FO se joindront aux cortèges des manifestants.En tout plus de 160 manifestations sont prévues et des préavis de grève ont été déposés, notamment dans la fonction publique (DGCCRF), à la RATP, à la SNCF ou Radio France (France Inter, France Info). Outre les revendications sociales, certains viendront pour défendre "la liberté de manifester". Un rassemblement est prévu à 14 heures devant l'Hôtel de ville à Amiens. A Saint-Quentin, Laon, Beauvais, Compiègne, Soissons, la CGT appelle également à des manifestations cet après-midi. Des syndicats d'enseignants appellent leurs adhérents à se joindre au mouvement, c'est le cas notamment du collège Louise Michel de Saint-Just-en-Chaussée, une assemblée générale des grévistes était prévue ce matin à partir de 8h30 ainsi qu'une distribution de tracts dans les écoles de Saint-Just, sur le marché et devant le centre Leclerc. Ils dénoncent la suppression d'une classe de 3e pour la rentrée 2019 et la réduction des moyens alloués au collège. De son côté le SNUipp FSU Oise appelle à manifester à Beauvais à 14h concernant la carte scolaire 2019. Du côté de la SNCF , les conditions de circulation sont normales, aucune perturbation ou annulation signalées sur le site SNCF Hauts-de-France pour les TER et Intercités. Les TGV, Ouigo, Eurostar, Thalys et Lyria circulent eux aussi normalement.