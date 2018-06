Le Hérie-la-Viéville : vive émotion pour les obsèques de Tom

Vive émotion, ce matin dans la commune de le Hérie-la-Viéville. Les obsèques du petit Tom ont été célébrées. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues dans ce village de Thiérache. L'enfant avait disparu alors qu'il était parti cueillir des cerises, avec un ami et un adulte que Tom connaissait. Son corps a été retrouvé dans une maison abandonnée. Un homme de 27 ans, appartenant au voisinage des parents de l'enfant, a été interpellé le lendemain matin et placé en garde à vue.Des obsèques privées avec la famille et les proches de Tom ont eu lieu ce mardi à 10 heures. Le grand-père du petit garçon a fait un discours qui a suscité l'émotion.