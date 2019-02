Hirson : un père et son fils décèdent dans l'incendie de leur maison

Les sapeurs-pompiers de l'Aisne sont intervenus dans la nuit de mercredi à jeudi aux alentours d'une heure du matin à Hirson.



Un incendie s'est déclaré dans une maison où vivait un couple âgé d'une quarantaine d'années et leurs deux enfants.



Le père et son fils de 7 ans sont décédés. La maman et le deuxième garçon âgé de 14 ans ont été hospitalisés pour intoxication et brûlures.



D'importants moyens de secours ont été déployés.



L'origine du sinistre est pour l'heure encore inconnue. Une enquête est en cours.