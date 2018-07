L'hommage des enfants de Folembray à Simone Veil

Le maire n'a pas hésité une seconde !"C'était une grande dame, ça paraissait normal !", explique Jacques Portas. "En plus, le jour où elle rentre au Panthéon, ce qui montre un grand respect de la République pour cette femme d'état."Ce sont tout naturellement des enfants qui ont dévoilé la plaque de la toute nouvelle place Simone Veil ce dimanche. Ils ont chanté et déposé des fleurs devant un poster à son effigie. Modèle de féminisme et de courage, rescapée du camp d'Auschwitz, les enfants ont découvert son histoire à l'école... et voulaient lui rendre hommage."Comme il n'y avait pas beaucoup de places qui portaient un nom de femme, on a décidé que celle à côté de l'école devait s'appeler comme ça", explique une petite fille. En effet, en France, seulement 6% des rues qui rendent hommage à une personnalité portent des noms de femmes.