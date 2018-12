Un homme de 50 ans blessé gravement dans un feu d'habitation au Nouvion-en-Thiérache

Une vingtaine de sapeurs-pompiers des centres d'incendie et de secours du Nouvion, Etreux, Hirson et Guise se sont mobilisés vers 13 heures pour éteindre un violent feu d'habitation au Nouvion-en-Thiérache. L'incendie s'est déclaré après une explosion. Celle-ci n'est pas liée au gaz mais à un produit inflammable selon les pompiers.



Deux lances incendies étaient en action pour limiter tout risque de propagation. Le bilan fait état d'un brûlé grave, un homme âgé de 50 ans et d'un blessé léger, un jeune garçon de 9 ans.