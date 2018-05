L'Hôtel-Dieu de Château-Thierry va bénéficier des recettes du “Loto du patrimoine”

À l'initiative de Stéphane Bern et de la Fondation du patrimoine, dix-huit monuments français vont bénéficier de fonds pour leur restauration. Plusieurs millions devraient être récoltés grâce à des jeux à gratter et un grand "loto du patrimoine", dont le tirage est prévu le 14 septembre.



Patrimoine en danger

Si de nombreux sites espéraien être choisis, l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry est le seul de la région a faire partie de la liste finale retenue par la fondation. L'ancien hospice fondé par Jeanne de Navarre au XIVème siècle, qui a ensuite accueilli l'hôpital de la ville jusqu'en 1982, est un bâtiment grandiose et chargé d'histoire. Mais au fil des année, il s'est dégradé, et aujourd'hui les fondations sont fragilisées.



Projet de musée

Il faudrait donc y effectuer des travaux de rénovation, mais aussi aménager les 1 500 mètres carrés actuellement vides. Entre la chapelle d'époque, la splendide collection d'art et le mobilier hospitalier, l'Hôtel-Dieu a beaucoup à offrir. L'association Arts et Histoire envisage d'y installer un musée dédié à l'histoire de la médecine et de l'assistance publique. Le coût total du projet est estimé à près de 7,5 millions d'euros.