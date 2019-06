Incendie, coulées de boues : les orages font des dégâts dans l’Aisne

Plus de 26 000 éclairs ces 6 dernières heures sur le nord-est. #Orages supercellulaires avec grêle et échos en arc venteux ont été observés. Rafales localement supérieures à 100/120 km/h dans l'#Aisne et la #Marne. pic.twitter.com/47fbKHQhLA — Keraunos (@KeraunosObs) 5 juin 2019

L’orage a fait de très gros dégâts à Thiernu dans l’Aisne mercredi soir. Une coulée de boue a ravagé le village et certaines habitations @UnionArdennais pic.twitter.com/C92Nx2ESQx — Virginie Guennec (@VirginieGuennec) 6 juin 2019

12h50 Axe Hirson Laon.

Le trafic est interrompu sur la ligne Hirson Laon jusqu'en fin de journée.



Une coulée de boue a envahi les voies et a provoqué l'interruption de la circulation sur cette ligne.



Sachez également que des moyens de substitutions sont mis en place. https://t.co/kiaqmr6MIm — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 6 juin 2019

Des habitations frappées par la foudre

Les #orages ont de nouveau été très forts hier sur le NordEst avec des rafales de vent jusqu'à 120 km/h dans l'#Aisne et de forts cumuls de pluie (loc. 20 mm) en moins d'une heure !

L'activité électrique a également été importante.

Données sur 6h @meteofrance et @Meteorage__ pic.twitter.com/GTXcLMm9JN — Sébastien BAILLE (@SebastienBaille) 6 juin 2019

Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour Château-Thierry

Suite aux intempéries qui ont frappé @chateau_thierry Mardi soir,une procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle va être engagée.

Déclarez vos dommages auprès de votre assurance dans les 5 jours et transmettez une copie à la Ville de cette déclaration de sinistre. pic.twitter.com/CIuY7VYwnc — Château-Thierry (@chateau_thierry) 6 juin 2019

La région nord-est de la France est particulièrement touchée par des perturbations orageuses depuis plusieurs jours. Mardi soir, le département de l’Aisne a d’ailleurs été placé en vigilance orange en raison d’orages violents.Selon l’observatoire français des tornades et des orages, plus de 26 000 éclairs ont été comptabilisés ces derniers jours dans le nord-est ainsi que des rafales de vents à 120km/h dans l’Aisne.Première conséquence de ces intempéries : des coulées de boue ont été recensées au niveau de la commune de Thiernu.La SNCF a d’ailleurs indiqué que le trafic ferroviaire était interrompu toute la journée ce jeudi sur l’axe Hirson-Laon à cause de la boue ayant envahi les voies. Des bus ont été mis en place pour assurer la liaison.À cause des orages, deux maisons ont été frappées par la foudre à Saint-Quentin. Dans le premier logement, situé rue du Chalet, la foudre n’a pas fait de dégât. En revanche, elle a provoqué un incendie dans la maison située rue Mulot vers 14h ce jeudi 6 juin.Frappé par l’éclair, le toit a rapidement pris feu. Une femme et quatre enfants ont été mis en sécurité par les pompiers mais aucun blessé n’est à déplorer. Au total, vingt soldats du feu ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie. La présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture a ralenti le travail des pompiers mais les flammes ont été circonscrites en fin d’après-midi sans risque de propagation. La famille devra être relogée car le premier étage du bâtiment a été totalement détruit.Les intempéries de mardi ont causé de nombreux dégâts matériels également dans la ville de Jean de la Fontaine. Des arbres et des portes arrachés, des routes inondées, la verrière du Palais des rencontres cassée. Des poteaux d'éclairage tordus. Des dégâts dans le parc du château médiéval qui ont entraîné sa fermeture.Un état des lieux qui pousse la ville de Château-Thierry à déclencher une procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle. Elle incite les habitants victimes des intempéries à déclarer les dommages auprès de leur assureur dans les 5 jours et d'envoyer une copie à la ville. Elle transmettra ensuite une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle aux services de l’Etat.Météo France annonce encore quelques perturbations orageuses dans le nord du département ce jeudi. Malgré quelques averses prévues demain, la météo devrait redevenir plus clémente ce week-end de pentecôte.