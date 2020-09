Incendie de l'usine Mondelez à Jussy dans l'Aisne : 10 000 m² partis en fumée

Un four a pris feu au 2e étage

Un important panache de fumée se dégage de l'usine Mondelez à Jussy dans l'Aisne • © SDIS de l'Aisne

L'intervention des pompiers a duré jusque tard dans la nuit • © Jean-Louis Croci / FTV

Les sapeurs-pompiers de l'Aisne ont été alertés jeudi 3 septembre aux alentours de 19h. Un incendie s'est déclaré dans l'usine Mondelez à Jussy près de Saint-Quentin dans l'Aisne.Au total, 38 personnes ont été évacuées et mises en sécurité par les pompiers tandis que deux sauvetages ont été réalisés au sein du bâtiment. Les deux personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées.Selon la préfecture de l'Aisne, l'incendie a pour origine un four situé au 2e étage de production. Il s'est ensuite propagé au niveau de la toiture. Au total 106 pompiers ont été mobilisés afin de préserver le 1er étage. Ils ont tenté de maîtriser le feu au moyen de trois lances et un bras élévateur.L'intervention des pompiers a duré jusque tard dans la nuit. 27 personnes habitant à proximité ont été évacuées par précaution.L’incendie représente environ 10 000 m², répartie sur plusieurs niveaux du bâtiment. Ce vendredi 4 septembre, le feu est maîtrisé, mais les pompiers sont toujours sur place pour sécuriser le site.L'usine de Jussy appartient au groupe américain Mondelez. Elle fabrique des biscuits pour la grande distribution, notamment les Napolitains pour la marque LU. Elle emploie 150 salariés.