Initiation au beatbox à Gauchy par un champion de France de la discipline

Pour ceux qui ne le savent pas encore, le beatbox, c'est de la musique. Une des disciplines issues du hip hop. Cet art musical est très en vogue actuellement chez les jeunes.Durant trois jours, pendant les vacances scolaires, un beatboxeur de renom, Scouilla, champion de France par équipe 2017, enseigne les bases de son art à la Maison de la Culture de Gauchy , dans l'Aisne.Pas besoin d'instruments, de partition ni de notes, le beatbox n'utilise que la bouche, le corps et un micro, une discipline donc accessible à tous comme le souligne Scouilla : "C’est vrai que le beatbox est plus vu comme une performance qu’autre chose et du coup on se dit que c’est impossible à faire. En fait, pas du tout. Tout le monde peut apprendre à faire du beatbox. Il faut juste avoir la bonne technique".A l'issue de l'atelier, tous les stagiaires ne poursuivront pas la pratique du beatbox mais cette initiation leur apportera bien plus qu'un simple éveil musical au dire du beatboxeur : "On les fait travailler en équipe, on les fait travailler en binôme (...) C’est beaucoup d’écoute et du rythme. Le rythme, c’est bien pour la prise de parole, pour la connaissance de son corps, le déplacement".Entre 2014 et 2018, Scouilla participe au projet de D’de kabal et Arnaud Churin : Agamemno «tragédie Grec et Human Beatbox». En 2017, il intègre la création de spectacle «rue Leprest», redécouverte des écrits d’Allain Leprest unissant instruments, chant et beatbox.Le beatboxeur animera de nouveaux ateliers lesSon spectacle "Rue Leprest" est programmé leà 14h, au Mail de Soissons , puis leà 10h/14h15/20h.​​​​​​​