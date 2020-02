Inondations dans l'Aisne : un homme meurt noyé dans sa voiture à Manicamp

Les fortes pluies de ce début de mois février ont fait monté le niveau des cours d'eau dans la vallée de l'Oise, et provoqué des inondations à différents endroits. Par précaution, un arrêté avait été pris pour ordonner la fermeture de certains axes routiers.



C'était le cas de la D6, à hauteur de Manicamp. Les champs alentours ont été inondés et la route barrée. Mais d'après la gendarmerie, beaucoup de riverains contournent cette interdiction. Emporté par les eaux

C'est a priori la décision qu'aurait prise cet habitant de Saint-Paul-aux-Bois, âgé de 85 ans, mais son véhicule a été emporté par les eaux et s'est retrouvé dans un champ "qui s'est transformé en étang depuis plusieurs jours", nous explique la gendarmerie.



Lorsque le véhicule est retrouvé, ce samedi soir aux alentours de 21h, "il n'y avait que l'antenne qui dépassait de la surface de l'eau". Impossible pour les pompiers ou les forces de l'ordre d'intervenir tout de suite : ce sont les plongeurs de Noyon et de Calais qui parviendront à extraire le corps, vers 4 h du matin.



La disparition de cette homme avait été signalé par une femme qui avait contacté la gendarmerie parce qu'elle n'avait pas de nouvelles de lui depuis deux jours. La crue ayant duré plusieurs jours, la gendarmerie n'exclut pas que le corps ait donc passé jusqu'à deux jours dans l'eau avant d'être retrouvé. Un examen du corps est prévu ce lundi 10 février.



Ce dimanche, le secteur est toujours placé en alerte jaune par Vigicrues.