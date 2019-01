Inondations : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour la commune de Trélou-sur-Marne dans l'Aisne

Quelles conséquences ?

Il y a tout juste un an, un important épisode pluvieux traversait la région Hauts-de-France.La commune de Trélou-sur-Marne située à l'est sur le département de l'Aisne ne fut pas épargnée.Au titre des dégâts engendrés par les inondations et les coulées de boue du 27 au 29 janvier 2018, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté interministériel paru au Journal Officiel le 30 janvier 2019.Désormais à compter de cette date, les sinistrés disposent d'un délai de 10 jours pour effectuer leur déclaration auprès de leurs compagnies d'assurances.L'assureur prendra alors en charge le règlement du sinistre à condition que le contrat prévoit la garantie "catastrophe naturelle."