Inquiétudes à La Fère devant la montée des eaux

Place de la Fère inondée

Inondation La Fère : rue de la Libération

Une vidéo amateur de Sébastein Ophélie Boutard

© Pascal Didelot le mercredi 2 janvier

© De gauche à droite : Valérie Urbaniak/Karine Massa/Pascal Didelot

Des crues, la commune de La Fère en a déjà connu plusieurs. "Mais une crue n'est pas une autre, s'inquiète Raymond Deneuville, le maire de ce bourg de l'Aisne. Alors vu ce qu'il est tombé ces derniers jours, on est plus vigilants que d'habitude. On a prévenu la population du risque."Une population qui a les pieds dans l'eau depuis ce jeudi après-midi : la place côté caserne, un parking du centre-ville et la rue Mazin sont déjà bien inondées comme le montre ces vidéos postées dans l'après-midi sur la page Facebook de InfosRouteDépartementale02 Un autre internaute habitant de La Fère, Sébastien Ophélie Boutard, a publié sur la page Facebook T'es de la Fère si le niveau de l'eau rue de la Libération :Quelques caves comptent déjà quelques centimètres d'eau. Et il n'y a pas que le centre-ville qui voit l'eau arriver. Les extérieurs de La Fère sont également touchés comme le montre cette vidéo prise mercredi du côté de la rue de la prairie :L'eau depuis n'est pas redescendue. Bien au contraire. Il faut dire la petite commune située entre Saint-Quentin et Laon est entourée de 5 bras de la rivière Oise et d'une multitude de petits étangs.Sur le site Vigicrues , la portion de l'Oise sur laquelle se trouve La Fère a été placée en vigilance jaune. Et selon les relevés du jour, elle est montée de 16 cm entre 7h du matin et 16h au niveau de la balise d'Hirson. Et c'est vrai que les eaux sont hautes autour de la ville comme le montrent ces clichés d'internautes pris ces 2 derniers jours :Et le maire de relativiser : "on est vigilants. De toute façon, on a des plans prévus. S'il ça monte encore, on évacuera". Une habitude presque à La Fère qui remonte aux précédentes inondations de 1993, 2003 et 2011.