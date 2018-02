Intempéries : La RN2 coupée entre Laon et Soissons

Een raison des conditions de circulation très difficiles, la RN2 est coupée entre Laon et Soissons, dans les deux sens. Le réseau secondaire est très difficilement praticable.



Le préfet de l'Aisne appelle tous les usagers de la route à limiter au maximum leurs déplacements. Les transports scolaires sont suspendus aujourd'hui.



Rappel : un arrêté préfectoral pris hier interdit toujours la circulation des poids lourds de plus de 7.5 tonnes sur la RN2 et la RN31.



Météofrance prévoyant des gelées (jusque -8°c) et du verglas la nuit prochaine, les déplacements prévus jeudi sont, dans la mesure du possible, à reporter.



La préfecture de l'Aisne vous invite à consulter sa page Facebook : Préfet de l'Aisne et Twitter @Prefet02) pour avoir les derniers points de situation.