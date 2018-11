Une journée pour mieux connaître la faune sauvage et les espèces menacées des Hauts-de-France

GRAND FORMAT. En Baie de Somme, le fragile équilibre entre la faune, la flore, et l'activité humaine

Programme de la journée

9h30 : Accueil des participants

9h50 : Ouverture de la journée par Patrick Thiery, président de Picardie Nature, et Jean-Hervé Yvinec, président de l’ADEP, puis prise de parole des personnalités présentes.

10h20 : "Espèces menacées : les listes rouges de Picardie" par Sébastien Maillier (Picardie Nature)

10h50 : "Retour sur le week-end naturaliste du sud de Soissons" par Thomas Hermant (Picardie Nature)

11h15 : "Présentation de l’Atlas mammifères grande région avec en exemple le Rat des moissons" par Rémi François & Thomas Hermant (Picardie Nature) et Arnaud Boulanger (GON)

12h05 : Pause déjeuner

14h00 : "Résultats de l’étude écrevisse à pattes blanches" par Guénael Hallart (CPIE des Pays de l’Aisne) & Romain Marlot (Fédération de Pêche de l’Aisne)

14h25 : "Inventaire des Coléoptères aquatiques de la RNN du marais d’Isle" par Céline Pagot & Jean-Hervé Yvinec (ADEP)

14h50 : "État des connaissances et de conservation du Grand Rhinolophe dans le département de l’Aisne" par Lucie Dutour (Picardie Nature)

15h15 : Pause

15h45 : "Liste rouge des Araignées du Nord Pas de Calais" par Sylvain Lecigne (GON)

16h10 : "Amélioration des connaissances sur la Vipère péliade dans les Hauts-de-France" par Nicolas CARON & Thibaut Gérard (CEN Picardie)

16h35 : Discussion autour des listes rouges

17h00 : Clôture de la Journée suivie du Pot de l’amitié

Renseignements : 06 30 99 34 66 et www.picardie-nature.org