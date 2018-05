Jennifer Alberts - Publié le 25/05/2018 à 10:30 , mis à jour le 25/05/2018 à 12:41

C'est un village du sud de l'Aisne. Avec un bois. Un petit bois d'à peine de deux hectares qui occupe pourtant une grande place dans l'histoire de l'Europe et des Etats-Unis : le 1er juin 1918, les premiers soldats américains montaient à l'offensive contre l'ennemi allemand. Belleau Wood, c'est une bataille fondatrice de l'armée et du passé du Nouveau Monde. C'est aussi un tournant dans la Première guerre mondiale.

La situation est si désastreuse que les Alliés demandent l’intervention de toutes les divisions américaines disponibles pour venir aider les Français. Le 31 mai, les 26.600 hommes de la 2ème division américaine empêchent les Allemands d'aller plus loin que Château-Thierry. Ces derniers décident de contourner la ville. Ils prennent plusieurs villages au nord-ouest dont celui de Belleau et son petit bois, situé au sud-ouest de la commune.

Depuis le début des hostilités en Europe, les Etats-Unis ont à coeur de rester neutres : il s'agit de maintenir l'unité nationale dans un pays où un habitant sur 4 est né à l'étranger. Mais les Allemands ne cessent de provoquer l'aigle US, en coulant notamment ses navires de commerce. Le 6 avril 1917, le Président Wilson déclare la guerre au Kayser aux côtés des Alliés.En 1918, les armées françaises et britanniques sont exsangues et à bout de souffle. La stratégie des Allemands consistant à harceler l'ennemi dans le nord et l'est de la France s'est révélée payante. Les troupes germaniques espèrent porter rapidement le coup fatal. Le 27 mai, 3 divisions percent la ligne du Chemin des Dames entre Soissons et Reims. En trois jours, elles atteignent la Marne : les Allemands sont à 55 kilomètres au sud de Château-Thierry dans l'Aisne et menacent Paris.

La bataille de Bois Belleau

© BDIC Fonds Valois

Dans la nuit du 5 juin, une brigade de Marines placée sous le commandement du Général James Harbord et le 23ème régiment de la 2ème division d'infanterie reprennent le bois de Belleau.Deux jours plus tard, les soldats américains enfoncent les lignes ennemies, font 500 prisonniers et récupèrent plus de 30 mitrailleuses et leurs réserves de munition.



Plusieurs centaines des leurs sont déjà morts. Et le nombre de tués va augmenter sous le feu des violentes contre-attaques des Allemands qui n'ont pas l'intention de laisser cette position aux Alliés. Il faudra 3 semaines aux Américains pour reprendre entièrement le bois Belleau : le 24 juin, les derniers soldats ennemis se rendent. Au total, il y aura plus de 1.600 prisonniers, des milliers de blessés et un nombre inconnu de morts.



Des images d'époque de la bataille de bois Belleau de 1918





Dans les rangs des Etats-Unis, on compte plus de 1.800 blessés et près de 8.000 morts. Dans l'histoire militaire du pays, la bataille de Bois Belleau restera jusqu'à la Seconde guerre mondiale celle qui aura fait le plus de morts parmi les soldats US, exception faite des combats durant la Guerre de Sécession. La tenacité des soldats engagés dans ce combat leur a fait gagner un surnom : the Devil's dogs, les chiens du Diable.



Bois Belleau marque également un tournant dans le conflit, marquant le début de la contre-offensive alliée de 1918 qui allait mener à la victoire.