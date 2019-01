Julien, 14 ans, disparu près de Chauny, retrouvé sain et sauf

Il aura finalement été localisé le soir même de sa disparition. Julien, 14 ans, a été retrouvé sain et sauf samedi soir par la gendarmerie à Besny-et-Loizy dans l'Aisne. C'est à une vingtaine de kilomètres de Deuillet, où vit l'adolescent dans une famille d'accueil. Il en avait fugué le samedi matin.Selon nos confrères de l’Aisne nouvelle, le jeune garçon a été auditionné par la brigade de Marle, avant de rentrer dans son foyer d'accueil.Samedi, la gendarmerie de l'Aisne avait signalé sa disparition sur sa page Facebook. Postée vers 16h45, la publication avait été partagée plus de 2.300 fois et recuelli près de 120 commentaires en deux heures.Les gendarmes avaient lancé un appel à témoin pour retrouver un adolescent de 14 ans qui a fugué de son domicile de Deuillet près de Chauny. Il en était parti au matin de ce samedi 26 janvier et n'avait pas donné signe de vie depuis.Si vous l'apercevez, les gendarmes demandent à ce qu'il ne soit pas abordé mais que soit appelé le 17.