Le lait équitable Faire France aura son propre stand au salon de l'agriculture

La brique équitable Faire France aura son propre stand au SIA 2018

Reportage : Perrine Ketels, Yves-Olivier Ebe et Fabien Desgardins ;

Pour la première fois, Faire France aura son propre stand au salon de l'agriculture. Faire France , c'est cettelancée par un agriculteur picard il y a 5 ans... À l'époque, c'était la première initiative du genre.C'est désormais la, qui sont payés. Le but étant de rémunérer les éleveurs au juste prix mais aussi deLors de sa sortie en 2013, les règles du jeu étaient les suivantes : les magasins distributeurs étaient libres de.. Il leur était toutefois recommandé de ne pas leUn prix que les éleveurs associés avaient jugé "équitable" pour le producteur, le distributeur et le consommateur.Pour son créateur, être présent au salon de l'agriculture est une façon de montrer que"Je pense que c'est en train d'évoluer. Les gens commencent à comprendre qu'il n'y aura pas de réponse à cette crise. Du coup, les initiatives se développent de part et d'autres", analyse Jean-Luc Pruvot, agriculteur à Parfondeval (Aisne) et président de Faire France.Pour toucher un public plus large, Jean-Luc Pruvot a trouvé une autre idée : la brique connectée… inaugurée au salon de l'agriculture. Sur la brique de lait, unpermettrait au consommateur dede quelques secondes afin de découvrir comment fonctionne un élevage.En 2016, une autre marque de lait a fait son apparition dans les enseignes Carrefour puis Intermarché, Auchan et Cora. Fonctionnant sur la même idée, "C'est qui le patron" avait pour but de garantir un prix convenable aux producteurs laitiers. Son concept : un prix décidé par les consommateurs à partir de critères précis. En l'espace de quatre mois, 5 millions de briques ont été vendues.