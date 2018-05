Accident mortel de l'émission “Dropped”: la société de production fait appel de sa condamnation

Dans la nuit du 9 au 10 mars 2015, la colli­sion de deux héli­co­ptères en Argen­tine, en plein tour­nage d’une émis­sion de télé­réa­lité nommée Drop­ped a couté la vie à dix personnes. Trois athlètes, Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine, à deux pilotes argen­tins, César Roberto Abate et Juan Carlos Castillo, ainsi qu’à cinq sala­riés de la société de produc­tion ALP, Edouard Gilles un Axonais habitant à Brales dans le sud de l'Aisne, Brice Guil­bert, Volo­dia Guinard, Lucie Mei Dalby et Laurent Sbas­nik.Le 20 avril dernier Adventure Line Productions (ALP) a été condamnée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Hauts-de-Seine à verser à la famille de Laurent Sbasnik la somme de 120.000 euros de dommages et intérêts. Il a également condamné ALP à rembourser la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine à hauteur de 400.000 euros.Parallèlement à ce jugement civil, première décision de justice dans cet accident mortel, une procédure pénale est toujours en cours à Paris concernant la plainte de la famille de la journaliste Lucie Mei-Dalby, également décédée pendant le tournage. Une autre procédure pénale est en cours d'instruction en Argentine.Gisèle Gilles, la veuve d'Édouard Gilles, vient d’apprendre que le procès de Laon est repoussé, selon nos confrères de l'Union.