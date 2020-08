Accident mortel à Laon sur la RN2 : plus de 1500 personnes lors des marches blanches à Tergnier et Anisy-le-Grand

Près de 1000 personnes à Anizy-le-Grand

"Il n’y a pas de mot pour exprimer ce que l’on ressent", "il fallait être là, il faut les soutenir et pas qu’aujourd’hui", sont les mots qui revenaient le plus souvent sur les lèvres de ceux qui parvenaient à s’exprimer, vendredi soir. L’émotion était vivace, les cortèges fournis pour rendre hommage aux quatre enfants décédés lors de l’accident de voiture qui s’est déroulé à Laon, mardi 28 juillet.A Tergnier près de 500 personnes se sont rassemblées pour participer à la marche blanche organisée par la mairie en "étroite collaboration avec le père des victimes", avait précisé la mairie. Le père de trois des enfants y "est une figure locale sur la plan professionnel (responsable logistique au technicentre) et sur le plan associatif (président des Caves à musique de Tergnier)"; "Nous sommes meurtris par ce drame", avait commenté, le maire de Tergnier, Michel Carreau.La deuxième marche blanche, qui s’est élancée un peu plus tard à Anizy-le-Grand où la mère de trois des quatre enfants décédés dans l’accident travaille au secrétariat de mairie a rassemblée plus de 1000 personnes.Rappelons que le conducteur du poids-lourd impliqué dans l'accident a quant à lui été mis en examen , notamment pour homicides et blessures involontaires, jeudi. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison.