Aidez les archives départementales de l’Aisne à identifier leurs photos mystères

On ne peut pas indexer correctement une photographie, si on ne peut pas la localiser, ni dire qui figure dessus. C’est perdu pour nous. Mais ceux qui ont habité ces maisons, ces villages, peuvent reconnaître le lieu et nous l'écrire !

© Archives départementales de l'Aisne

Archiver et proposer au grand public, plusieurs milliers de documents, cartes et photographies, c'est le quotidien des archivistes. Mais comment mettre à disposition des milliers de photos sans aucune information de date ou de lieu. Depuis quelques semaines, Jean-Pierre Allart, archiviste, tente une expérience. À l'occasion du lancement du nouveau site Internet, il fait appel aux internautes pour résoudre l'énigme des photos mystères des archives départementales :Chaque mois, une dizaine de photos est proposée sur le site internet des archives départementales . Des photos choisies au hasard. Les internautes peuvent laisser des commentaires. Et ça marche ! Récemment, la photographie d'une rue de maisons en ruine est rentrée dans la catégorie "mystère résolu". Une habitante de Villers-Cotterêts y a reconnu la statue d'Alexandre Dumas. Une photographie prise en 1940, de la rue Mangin.Des milliers de photographies qui montrent le plus souvent les destructions de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi des milliers de portraits de famille. Des documents photographiques précieux pour le travail des historiens ou les généalogistes. C'est pourquoi, il est important pour les archives départementales d'utiliser tous les moyens possibles pour identifier ces documents iconographiques. "Nous avons près de 9 000 visiteurs chaque jour sur notre site, c'est autant d’enquêteurs potentiels !" ajoute Jean-Pierre Allart.

Ces photographies sont souvent achetées, par les archives départementales, sur les sites de e-commerce. Mais avec un budget de 10 000 € par an, il faut cibler ces dépenses. "Une lettre de Camille Desmoulins ou de Mermoz peut coûter entre 6 000 et 10 000 euros". Les achats sont donc bien ciblés et les dons sont toujours les bienvenus. Parfois il y a des indications au dos de la photo mais grâce aux propositions des internautes l'identification est plus rapide.

Pour aider à résoudre cette grande enquête collective, il suffit de se rendre sur le site des archives départementales de l'Aisne et de participer à la résolution de ces "photos mystères".