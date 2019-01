Airbnb : 500 000 euros de taxe de séjour reversés aux communes des Hauts-de-France pour l'année 2018

Les villes des Hauts-de-France vont percevoir quant à elles plus de 500 000 euros

© Airbnb

Taxe de séjour Airbnb : réactions des professionnels du tourisme à Laon

Airbnb, est accusé depuis plusieurs mois de concurrence déloyale par les professionnels du secteur hôtelier, va désormais devoir s'acquitter de la taxe de séjour. Les collectivités locales déploraient la perte de celle-ci, car elle leur permet de financer le développement touristique. Airbnb vient justement d'annoncer qu'il allait verser d'ici la fin du mois, plus de 24 millions d'euros au profit de 23000 communes françaises au titre de cette fameuse taxe de séjour.À Laon, où le tourisme est devenu un axe de développement important ses dernières années, cette nouvelle est saluée par les acteurs locaux du tourisme. Ils y voient un pas vers plus de justice. Un reportage de Rémi Vivenot et Clément Jean-Pierre.