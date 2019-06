Aisne : de 4 à 94 ans, les habitants de Guny content l'histoire du village dans un spectacle

Créer du lien social entre les habitants

Notre reportage à Guny (Aisne)

Spectacle Guny AIsne 250619

Reportage : Rémi Vivenot et Beoît Henrion. Montage : Sébastien Dufour. - France 3 Hauts-de-France

À Guny, la concentration de rigueur. À l'heure des derniers réglages, le stress monte chez ces habitants de ce village de l'Aisne, situé à mi-chemin entre Soissons et Tergnier : ils doivent présenter leur spectacle au public dans à peine une semaine, le vendredi 28 juin. "Je pense que ça ira mieux après quand ce sera terminé. Mais c'est une belle expérience," confie en coulisses Clémentine, l'une des habitantes.Depuis plusieurs mois, le projet mobilise ces habitants du village de 400 habitants. Les enfants de la petite école participent. Les décors, la musique et les chants ont été créés spécialement pour une heure de bonheur collectif. "Ma maman va aussi participer au spectacle et ça me rend heureuse. Et mon papa va me filmer," raconte Morgane, 6 ans, l'une des plus jeunes actrices.L'histoire de cette pièce est inspirée du passé local. On y trouve des anecdotes et des légendes recueillies auprès des anciens, dont Jacqueline 94 ans, la doyenne des acteurs. "Ça me rajeunit de voir tous ces enfants qui me posent des questions," sourit la nonagénaire.Ça tombe plutôt bien : rapprocher les habitants était justement l'idée des artisans de ce projet, eux -mêmes issus du village. "Ça crée du lien social : ça paraît basique mais pourtant c'est compliqué, explique Sophie Poudroux-Liebert de l'association Les Petits gros mots, créatrice du spectacle. [On souhaite] amener aussi les pratiques culturelles dans les zones qui en sont vraiment éloignées. On a ce double objectif-là, et pour ma part je pense que c'est réussi."Vendredi 28 juin, la petite salle des fêtes de Guny sera comble pour assister à la représentation, point d'orgue d'une aventure qui pourrait bien s'exporter ailleurs à l'avenir.