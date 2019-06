Aisne : un détenu agresse une infirmière avec un stylo bille à Laon

Samedi 15 juin, un détenu de la prison de Laon dans l'Aisne a profité qu'une infirmière lui prodigue des soins pour s'en prendre à elle à l'aide d'un stylo bille. Selon le syndicat Force ouvrière, la victime pourrait souffrir d'une fracture au bras et a été transportée à l'hôpital. Un détenu psychologiquement instable

Si une personne proche du dossier a affirmé à Franceinfo que l'agresseur devrait être rapidement placé en garde à vue, le syndicat soutient lui qu'elle n'est envisagée qu'en début de semaine prochaine.



D'après l'administration pénitentiaire et FO, le détenu serait instable psychologiquement. Il aurait notamment simulé des idées suicidaires quelques jours avant l'agression et se serait barricadé dans sa cellule vendredi. Ce dernier purge une longue peine pour des faits criminels.