Aisne : détruite dans un incendie, l’église de Lerzy renaît de ses cendres

Détruite dans un incendie, l’église de Lerzy renaît de ses cendres

Récit d'Antoine Laroche et Francis Maillard. Avec Jérôme Langhendries, maire (SE) de Lerzy et Aline Govin, habitante de Lerzy.

Un incendie dévastateur

Pari gagné

Si elles n’ont pas la même renommée, l’église de Lerzy et la cathédrale Notre-Dame de Paris ont pourtant un destin commun. Toutes deux ont été partiellement détruites à cause d’un incendie débuté dans un chantier de toiture.La comparaison s'arrête pourtant là, car contrairement à l'élan de solidarité lancé pour reconstruire la cathédrale parisienne, rassembler les fonds tenait de l'exploit pour la commune de Lerzy.Après cinq ans de travaux, la bourgade de 200 habitants située dans l’Aisne a malgré tout réussi son pari. Samedi 29 juin, l’église Sainte-Benoîte a été inaugurée en présence des élus du département, comme vous pouvez le voir dans le reportage ci-dessous.Tout commence le 12 mars 2014, lorsqu’un feu décime la charpente lors d’un chantier en cours dans la toiture. La nef est sauvée de justesse, mais l’église fortifiée du 11ème siècle est grandement endommagée. Sous le choc, le village de Thiérache ne baisse pas les bras. Les œuvre sont sauvegardées, la cloche décrochée et le donjon, classé monument historique, est démonté.Deux ans plus tard, en 2016, les travaux débutent enfin. La charpente est reconstruite, les fresques restaurées. Et la rénovation du sol permet même de découvrir des sépultures datant du 8ème siècle, attestant ainsi de la présence d’un édifice religieux plus ancien.Puis en mai 2018, les nouvelles cloches de l'église Sainte-Benoîte sont fondues devant les habitants.Avec l’argent des assurances et l’aide de fonds publics, un total de 3,5 millions d’euros a été investi dans la reconstruction de l’église fortifiée. Les travaux se sont achevés mi-juin 2019. Désormais, le bâtiment accueille de nouveau les cultes mais aussi des expositions et des concerts.Le maire de la commune souhaite même organiser des circuits touristiques pour valoriser cette église et écrire un nouvelle page de son histoire.