Aisne : des habitants mobilisés à Epagny pour l'opération “Hauts-de-France propres”

La troisième édition de @hautsdefrance Propres est lancée ! Comme les 50.000 participants l’année dernière, les 22, 23 et 24 mars, mobilisez vous pour nettoyer votre Région. #HDFPropres



➡️ Informations et points de ramassage sur https://t.co/5LFMhwfYaT pic.twitter.com/QDgFJDAAWc — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 11 mars 2019

"Quand on voit ça c'est navrant. Pourtant, on a tout ce qu'il faut pour jeter, des déchetteries… Je ne comprends pas", confie dépitée Dominique.

Gilets oranges sur le dos ils s'affairent, genoux pliés têtes baissées à débarrasser le sol du moindre déchet. Vous avez peut-être croisé ces volontaires au cours des trois derniers jours. Vous pouvez encore les rejoindre ce dimanche. En effet, depuis vendredi 22 mars jusqu'au dimanche 24 mars,investit la région.Une dizaine d'habitants d'Epagny, une localité de 300 habitants, ont décidé de passer à l'action. De vieux tissus, des sacs en plastique, des pneus, des pièces automobiles. Un véritable dépotoir auquel s'attaquent ces habitants sur un talus aux abords de leur village.Cette année,s et un grand nombre d'entre elles sont concentrées dans l'Audomarois et le Valenciennois. Vous pouvez consultez les actions prévues près de chez vous sur la carte Un reportage de Rémi Vivenot, Eric Henry et Nathalie Perrin :