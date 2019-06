Le chêne du bois Belleau (Aisne) planté à la Maison Blanche est mort

Une quarantaine fatale

Fake trees: oak planted by #Macron & #Trump earlier this week has mysteriously disappeared (photo: Yuri Gripas) 🌳💥 pic.twitter.com/RYFHomB4M3 — Stefan de Vries (@stefandevries) 29 avril 2018

Son destin raisonne comme un clin d’œil. Alors que les relations entre le président français et son confrère américain se sont profondément refroidies, voilà que le chêne planté il y a quelques mois dans les jardins de la Maison Blanche a disparu. Le feu arbre, venu de l’Aisne et du bois de Belleau, n’a pas survécu à cette délocalisation lui qui se devait être d’après Emmanuel Macron le symbole de "la ténacité de l’amitié" entre les deux pays.Moins d’un mois après avoir vu le duo s’affairer pelles à la main pour intégrer ce cadeau diplomatique aux jardins sous les yeux de leurs épouses, un photographe de Reuters avait annoncé la disparition de l’arbre . Pour des raisons phytosanitaires, le cadeau diplomatique avait été placé en quarantaine et devait être replanté à l’automne."C'est obligatoire pour tout organisme vivant importé aux Etats-Unis, avait alors précisé Gérard Araud, l'ambassadeur de France aux Etats-Unis de l'époque.Pour rappel, le bois Belleau fut le théâtre d'un moment historique consacrant l'amitié franco-américaine. C'est dans ce petit bois d'à peine deux hectares, le 1er juin 1918, que des soldats américains ont affronté l'ennemi allemand. Cette bataille constitue un tournant de la Première Guerre Mondiale. Chaque année, entre 3.000 et 4.000 Américains se rendent sur ce lieu de mémoire pour rendre hommage à leurs ancêtres.