Collages mystères dans la ville de Laon

Si certains privilégiés ont la chance de connaître Mr F, d'autres Laonnois doivent se contenter de ne connaître que ses oeuvres.Les rues de Laon se couvrent de poésie avec les collages de ce graffeur. On dit qu'ils sortent tout droit de son imagination, comme ce petit garçon qui joue aux billes ...ce singe suspendu à des feuillages ......ou encore cet homme s'envolant avec un ballon ...Impossible de faire parler ceux qui le connaissent mais à force de les questionner, ils ont fini par lever un peu le voile : "C'est un monsieur qui a 65 ans et qui est du Laonnois". "C'est quelqu'un qui est très discret et qui ne veut pas se mettre en avant. Il fait ses oeuvres juste pour embellir la ville".Si vous voulez avoir une chance de croiser Mr F, ses complices recommandent de traîner dans les rues de Laon ...le soir.