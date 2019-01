Combat médiéval : Laon accueille son premier tournoi international de béhourd

On a des frissons. Quand ils sont à 4 contre un pauvre mec qui reste tout seul debout, on a presque pitié pour lui. (une spectatrice)

Pendant deux jours, le chef-lieu de l'Aisne, célèbre pour son riche patrimoine historique, accueille une compétition de béhourd.Vous avez dit "béhourd" ?"C'est le sport du XIVe siècle par excellence," souligne Jérémie Martel, de la Compagnie de la Griffe, association médiéviste laonnaise qui coorganise l'événement. Pour ce Laon au béhourd , quinze équipes françaises et internationales s'affrontent en duel ou en équipe de cinq, équipées avec du matériel qui doit "respecter, à trente ans près, le XIVsiècle".Le résultat peut paraître violent, y compris pour les participants. "On essaye de donner des coups aussi, réagit un Français. Mais là c'est vraiment des gros matchs. Normalement c'est un tournoi amical, mais là y'a quand même de très grosses équipes..."Pendant le combat, tout est permis ou presque : déséquilibrés à l'aide des armes - épées longues ou courtes, masses, armes d'haaste - mais aussi par des balayettes, les combattants doivent sortir de l'arène dès qu'ils tombent par terre."En Europe de l'Est, certains combattants sont des professionnels : ce sont des personnes adeptes d'art martiaux, qui s'entraînent régulièrement," indique Jérémie Martel.Le béhourd, ce sont des coups, mais beaucoup de stratégie : les plus costauds se placent souvent devant les bataillons, les autres plus en retrait avec des armes plus longues., et fait l'objet d'une vérification pointue par des facteurs d'armes assermentés.Parmi elles, une équipe russe - 7 fois championne du monde - et deux ukrainiennes, entre lesquelles se joue chaque année le titre mondial. Les trois meilleures formations européennes (deux britanniques et une hollandaises) sont de la partie, ainsi que de nombreuses françaises, arrivées d'Île-de-France, de Bretagne, de Normandie... ou de la cité de Carcassonne."Ça donnera un petit mélange hétéroclite, jubilait Jérémie Martel, interrogé avant le début du tournoi. Ce sera amusant de voir les participants se battre à la fois en armures complètes comme on en faisait à l'époque en Angleterre ou en armures d'Europe de l'Est," ajoutait l'ébéniste de métier, connu sous le nom de Jehan des Flandres dans le milieu associatif local.Comme le béhourd est une affaire de passionnés du Moyen-Âge, "Au boulodrome de Laon, où se tient la compétition, les organisateurs ont fait appel à 27 commerçants vendant, entre autres, boissons, armes, et verreries d'époque. Vingt bénévoles, issus notamment de la Compagnie de la Griffe ou de l'assocition Aux Fils du bois , assurent l'accueil, la sécurité et l'animation de ces deux journées.