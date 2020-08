Covid-19 : la préfecture de l'Aisne rend le port du masque obligatoire pour des événements extérieurs

Dans l’Aisne, la préfecture a notamment décidé d’imposer à partir du 14 août le port du masque dans l’ensemble des marchés non couverts et des braderies.

#CommuniquéPresse #Aisne Obligation de port du masque pour les personnes de onze ans et plus : https://t.co/0oxUJIe3Zy pic.twitter.com/wBzhAEPxDP — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) August 12, 2020

Bien que la situation dans le département de l’Aisne reste bonne, avec des indicateurs satisfaisants, la proximité avec des territoires limitrophes dans lesquels la circulation du virus connaît un regain d’activité invite à la plus grande vigilance. Par ailleurs, en période estivale, certaines manifestations de plein air entraînent une concentration de personnes sur des espaces réduits sans aucune garantie du respect de la distanciation physique. Extrait communiqué, préfecture de l'Aisne

Alors que les mairies picardes multiplient les décrets pour rendre le port du masque obligatoire dans certains endroits de leur commune , la préfecture de l'Aisne a décidé d’élargir la mesure à une liste d’événements extérieurs bien précis sur l'ensemble de son territoire.D’après la liste dressée par la préfecture, il sera désormais répréhensible de ne pas porter de masque sur le nez au sein des allées des marchés non couverts, des braderies, des vides greniers, mais également lors des fêtes publiques "qu’elles soient foraines, communales ou patronales", précise le préfet dans un communiqué. Une obligation qui concerne également les animations de rues et les festivals culturels.Une décision peu suprenante qui intervient quelques jours après la prise de parole sur le sujet du Premier ministre. Jean Castex avait en effet demandé aux préfets, lors de son déplacement à Montpellier mardi, "de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l’obligation du port du masque dans les espaces publics."