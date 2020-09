Covid-19 - Les préfectures de l'Oise et de l'Aisne élargissent les mesures encadrant l'obligation du port du masque

Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos, les événements publics de plein air, les abords des écoles, commerces et services publics, et pour tout rassemblement de plus de 10 personnes (déclaré ou non), sans évoquer les obligations sur les lieux de travail. Extrait du communiqué de la préfecture de l'Aisne

Le port du masque obligatoire aux abords des centres comerciaux dans l'Oise

La préfecture de l'Aisne a dévoilé de nouvelles mesures de prévention pour faire face au Covid-19 dans un communiqué dévoilé le lundi 14 septembre. "La situation est sérieuse, il ne faut pas qu’elle redevienne critique", a justifié le préfet.Parmi les exemples de la liste dressée par la préfecture, le non port du masque sera passible d'une amende aux abords des commerces et services publics pour les personnes y stationnant dans l'attente d'y accéder, sur les parkings des commerces, aux abords des lieux d'accès aux transports en communs, lors des événements funéraires et lors des rassemblements sur la voie publique de plus de 10 personnes à l'exception des manifestations sportives déclarées.La préfète de l'Oise a quant à elle, dans un communiqué publié le même jour, entériné l'extension du port du masque à proximité des centres commerciaux. Plus précisément, il faudra être masqué dans un périmètres de 50 mètres autour des entrées et sorties. La mesure, motivée par "la reprise épidémique au niveau national" et "la proximité avec l'Ile-de-France", court jusqu'au 31 octobre 2020.