Démantèlement d'un trafic de drogue près de Laon après un contrôle routier

C'est sur sa page Facebook que la gendarmerie de l'Aisne rapporte les faits.En début de semaine, les gendarmes de Laon effectuent un contrôle routier et interceptent un automobiliste visiblement sous l'emprise de stupéfiants.Placé en garde à vue et interrogé, l'homme finit par avouer aux enquêteurs qu'il est bien plus qu'un simple consommateur comme va le révéler la perquisition menée à son domicile.Sur place, les militaires, aidés d'une équipe cynophile, découvrent une importante quantité de résine de cannabis et de cocaïne. Ils saisissent par ailleurs environ 30.000 euros en liquide.L'homme a été mis en examen avec un complice présumé. Tous deux ont été présentés à un juge.