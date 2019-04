Dessiner 10 000 châteaux est le nouveau défi de l'artiste Yann Messence

© France 3 Hauts-de-France

Portrait de l'artiste Yann Messence

Le Défi "Châteaux de France" Stéphane Bern le parrain de mon défi des Châteaux de France vient de m'envoyer cette vidéo le jour du 30ème Château! Cela me fait énormément plaisir, merci beaucoup Mr Bern!

La Vente aux Enchères de la collection complète des Cathédrales de France pour la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris est programmée pendant mon expo à Paris Mairie du 8ème du 2 au 13 décembre 2019@bernstephane @jdHAUTESERRE @fond_patrimoine @Mairie8Paris #patrimoine #France pic.twitter.com/IgFS0eSf7H — Cathédrales De France dessinées par Yann Messence (@CathedralesDe) 1 avril 2019

Yann Messence est un artiste étonnant. Originaire de Laon, il aime se lancer des défis et interpeller le public.Atteint d’une maladie génétique, nommé le "tremblement essentiel", l’artiste est un prodige du crayonné. Malgré sa maladie, il n’a de cesse de dessiner "c’est une question d’habitude, quand je travaille précisément, je tiens ma main."Armé d’un stylo et d’un crayon de bois, assis face à son sujet ou d’après photo, l’artiste dessine à main levée avec précision.Sa technique, il l’appelle le "gribouillage maîtrisé" et il compte bien l'utiliser pour réaliser les croquis de ses 10 000 châteaux français Généreux, Yann Messence a suivi le conseil de son parrain de cœur Stéphane Berne et a offert ses 188 dessins de cathédrales à la Fondation Avenir du patrimoine.En attendant la vente aux enchères de ses 188 cathédrales croquées en 188 jours , l’ensemble de ses dessins de cathédrales est visible à ma maison des loisirs de Laon jusqu’au 13 avril.