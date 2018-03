Dessiner toutes les cathédrales de France, le défi d'un artiste axonais

Dessiner les 188 cathédrales de France : le défi d'un artiste Axonais

Yann Messence est un artiste autodidacte originaire de Laon dans l'Aisne. Bercé par la cathédrale qui domine la ville, ce dessinateur de 35 ans a décidé de se lancer le défi de reproduire au crayon et au stylo les 188 cathédrales de France, dont 157 sont des cathédrales gothiques.En un mois, il en a déjà dessiné 32 dont il expose les traits Au coin des artistes à Laon. Chaque édifice lui demande une journée de travail. Yann ne se rend pas sur place et prend modèle sur des photographies.



La Picardie est une terre de cathédrales gothiques puisqu'elle en abrite 6 des plus majestueuses de France et d'Europe. Parmi elles, Beauvais, dont la voûte est la plus haute du monde, et Amiens, plus vaste cathédrale de France inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.