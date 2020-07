Deux marches blanches organisées en mémoire des quatre enfants tués dans l'accident de Laon

Organisée en collaboration avec le père des victimes



Ouverture d'une cellule psychologique



Plus de 24 000 euros récoltés sur une cagnotte en ligne

Vendredi 31 juillet, deux marches blanches sont organisées en hommages aux enfants tués dans l'accident survenu mardi 28 juillet sur la RN2 à Laon. "Un rassemblement est organisé ce vendredi 31 juillet 2020 à 18h30 place Georges Clémenceau, à Tergnier pour rendre un hommage à Sacha, Maël, Gabriel et Stanislas, les quatre enfants qui ont perdu la vie dans ce tragique accident de la route", détaille la mairie de Tergnier dans un communiqué. La seconde marche blanche, se tiendra à Anizy-le-Grand au sud de Laon, à 19h30 devant la mairie.La mère de trois des quatre enfants décédés dans l'accident, travaille au secrétariat de la mairie d'Anizy-le-Grand, en tant qu'agent administratif. "Cette nouvelle tragique nous laisse sans voix et a plongé notre ville toute entière dans une extrême douleur", déclare la mairie de la ville dans un communiqué posté sur Facebook.De son côté, le maire de Tergnier, Michel Carreau se dit meurtri "par cette annonce, d’autant plus que le père de trois des victimes, Christophe Chenot dit « Bonheur », est une figure locale sur la plan professionnel (responsable logistique au technicentre) et sur le plan associatif (président des Caves à musique de Tergnier)".La marche blanche est "organisée en étroite collaboration avec le père des victimes", explique la mairie de Tergnier. Le cortège passera devant la maison de la tante et des grands-parents des enfants explique la mairie.Un temps de recueillement et de prises de paroles est prévu aux alentours de 19h15, place de l'hôtel de ville.Au vu du contexte sanitaire, le port du masque sera obligatoire lors des deux rassemblements.Une cellule psychologique est mise en place à Anizy-le-Grand dès vendredi à partir de 10 heures. Des cahiers de doléances sont également mis à disposition par les deux mairies.La solidarité s'active pour venir en aide aux familles des victimes. Une cagnotte en ligne a été lancée mercredi "pour subvenir aux frais des obsèques et pour la suite à venir", explique-t-on sur le site de la cagnotte. Vendredi matin, plus de 24 000 euros avaient déjà été collectés.Une seconde cagnotte a été lancée par le club de football de l'US Guignicourt en soutien au père des victimes. Vendredi matin, elle avait déjà atteint la somme de 1390 euros.Cet accident sur la RN2 à Laon qui a coûté la vie à quatre enfants âgés de 9 à 13 ans, suscite une vive émotion dans toute la France. La conductrice, mère d'un des enfants décédé, a été griévement brûlée. Le conducteur du poids-lourd impliqué dans l'acccident a quant à lui été mis en examen, notamment pour homicides et blessures involontaires , ce jeudi. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison.