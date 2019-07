Les douaniers de la brigade de Laon ont saisi un arsenal d'armes de guerre chez un particulier

Un arsenal de guerre 300 grenades, 56 kilos de munitions, 150 kilos de fusées, des pistolets, des mortiers...

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a félicité les agents de la brigade de Laon qui ont procédé à une très importante saisie d’armes et de munitions chez un collectionneur soupçonné de détenir des armes sans autorisation.Le 30 juin, les douaniers de la brigade de Laon, positionnés sur la nationale 2, contrôlent un véhicule dont le bas de caisse est anormalement bas, un indice qui a mis la puce à l'oreille aux douaniers, qui ont soupçonné un chargement important.En effet, les douaniers ont découvert à l’intérieur, des boîtes contenant de nombreuses grenades ainsi que des armes de poing sans aucun justificatif. Les agents de la brigade de Laon décident alors d'aller plus loin et de poursuivre leurs investigations au domicile du propriétaire du véhicule situé dans les Ardennes.Belle surprise pour les douaniers au cours de leur visite, ils apprennent que ce collectionneur d’armes est propriétaire d’une autre résidence et d’un garage sur la même commune des Ardennes. Ils décident de les inspecter avec les douaniers de la brigade de Charleville-Mézières et de la direction des opérations douanières de Metz en présence d’un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale.Et là, surprise ! Au total, près de 300 grenades, plus de 150 kilos de fusées pour obus, 56 kilos de munitions de tous calibres (munitions dites "de fouille"), près d’une vingtaine d’armes ou parties d’armes dont la valeur totale est estimée à plus de 6 000 euros (pistolets semi-automatiques Sig Sauer et Beretta de calibres 9 mm, Browning de calibre 7.65, pistolet-mitrailleur Sten fusils Garand USM 1, Bethier, Lee Enfield, Mauser...), 18 mortiers, 13 obus de divers calibre, ainsi que des détonateurs et des douilles d’obus ont été saisis.Une grande partie des grenades présentant des risques d’explosion et certaines armes n’ayant pas été neutralisées, deux équipes de déminage de la sécurité civile sont intervenues pour les prendre en charge et les détruire.