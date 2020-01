L'eurodéputé écologiste Yannick Jadot revient dans son lycée de Laon parler d'Europe

Yannick Jadot à Laon

Il a quitté le lycée Paul Claudel de Laon dans l'Aisne en 1984, l'année de son bac, il y a 35 ans. Et il n'y était jamais revenu. Jeudi 23 janvier, l'eurodéputé écologiste Yannick Jado t a franchi la grille de son ancien lycée pour une visite organisée par le Centre europe direct des Hauts-de-France. Le thème de cette rencontre entre l'homme politique et 130 jeunes de première et de terminale : l'Europe et ses défis écologiques. Le député Les Verts de l'Ouest de la France a pu découvrir que son ancien établissement scolaire a pris un virage écologique : des rushes y ont été installées et sont gérées par les élèves. Le miel produit par les abeilles du lycée est même utilisé par le chef de cuisine !Une grande majorité de l'auditoire ignorait qui est Yannick Jadot avant cet échange. Celui qui prend le train pour venir rendre visite à sa mère est né à Clacy-et-Thierret dans l'Aisne en 1967 et a grandi à Laon.Dans deux mois, plusieurs de ces lycéens iront voter pour la première fois. Avec cette visite de Yannick Jadot, certains auront peut-être entendu l'appel des urnes.