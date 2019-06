Idées de sorties en Picardie pour le week-end de Pentecôte

5e festival de printemps du Plateau Picard

Le programme du samedi, avec notamment les Chanteurs d’oiseaux Jean Boucault et Johnny Rasse

Le programme de dimanche

Des chanteurs d'oiseaux au zoo d'Amiens

Dans les allées du parc zoologique d'Amiens, les chants d'oiseaux ont envahi l'espace. Jean Boucault et Johnny Rasse fêtent le printemps en proposant aux visiteurs de les suivre dans leur pérégrination, une balade musicale en compagnie des oiseaux. L'objectif de cette invitation lancée par le zoo d'Amiens est aussi d'alerter le public sur le sort des oiseaux qui peuplent les forêts tropicales d'Asie, braconnés pour la qualité de leur chant.

28ème édition du Circuit Historique (Aisne)

Le Circuit Historique de Laon le 4 juin 2006

Le circuit historique de Laon et de l'Aisne a fêté son 15e anniversaire ce premier week-end de juin 2006. Un bel hommage aux marques de légende et aux modèles disparus : Citroën, Lotus, Renault, Panhard ou même Ferrari. Le circuit a rassemblé plus de 1.000 participants et plus de 550 véhicules de collection.

FestiLihons Vol.2 : on monte le son

© Ecole de Musique de Haute-Picardie

Chaque Printemps, la Communauté de Communes du Plateau Picard invite la population à s’évader en famille, entre amis ou voisins à l’occasion du Festival de Printemps, une manifestation culturelle dédiée aux arts dans toute leur diversité : concerts, cinéma, cirque, expositions, arts de la rue…. C’est à Léglantiers, et c’est entièrement gratuit !Ce sont plusieurs centaines de véhicules anciens qui sont attendus dans l’Aisne du 8 au 10 juin. Ils circuleront sur les routes du département, notamment dans la forêt de Saint-Gobain le samedi, et entre Laon et Caudry (59) le lundi. Et le public aura toute la journée de dimanche pour les admirer gratuitement à Laon, dans la ville haute le matin et lors d’un défilé-parade l’après-midi.L’école de musique de Haute-Picardie et la commune de Lihons organisent du 7 au 10 juin la deuxième édition du festival FestiLihons : au programme, des groupes de musique locaux et régionaux, un village associatif avec artisans et commerçants locaux, et le petit cirque d’origami du monde. Tous les concerts sont gratuits.Toutes les informations à retrouver sur la page facebook de l’événement