INSOLITE. Pour Noël, il pare sa maison d'un impressionnant son et lumière à Nouvion-le-Comte (Aisne)

Des centaines de visites

Le spectacle de Fabien Bojko à Nouvion-le-Comte (Aisne)

Chaque année depuis 2016, cet habitant de Nouvion-le-Comte (Aisne), entre Chauny et Saint-Quentin, pare sa maison d'un impressionnant dispositif d'écrans et de guirlandes. Ce passionné d'électronique programme toutes ces décorations pour qu'elles s'allument en synchronisation avec des chansons de son choix."Une seule synchronisation peut me prendre une centaine d'heures, confie l'Axonnais, qui pilote son spectacle à l'aide d'une carte de contrôle électronique et du logiciel Xlights. Une fois la chanson choisie, il s'inspire de son tempo et dessine le brouillon de l'animation lumineuse sur une vue d'ensemble virtuelle de sa maison."C'est un écran semblable à ceux qu'on trouve dans les espaces publics, dans les enceintes sportives," note Fabien Bojko. Sur les LED pixel placés sur les fenêtres, il arrive à dessiner des motifs : des sucres d'orges ou des vaisseaux X-wing de la Guerre des étoiles y défilent en rythme.Ses décorations représentent surtout un investissement conséquent en temps : il estime quasiment nulle leur consommation électrique et évalue la valeur de son matériel à près de 2 000 euros, dont il a fait venir une grande partie des États-Unis. "J'ai aussi placé un transmetteur FM juste devant la maison, avec une très courte portée. Un panneau lumineux indique aux automobilistes la fréquence à laquelle je diffuse ma musique, et les gens qui passent peuvent l'écouter sur leur radio. Ça fait s'arrêter beaucoup de passants !"L'année dernière, Fabien estime qu'entre 300 et 400 personnes ont marqué une pause devant sa maison, située dans une commune d'un peu plus de 250 âmes. Il a observé un peu moins de visites cette année, sans doute à cause des travaux dans sa rue et de l'"effet Gilets jaunes" qui a découragé beaucoup de locaux à prendre la route. Ce féru de Noël planche à présent sur un nouveau projet : décidément très bien équipé, il fabrique à l'aide d'une imprimante 3D de grands flocons de neige d'1,20 mètre pour peaufiner son spectacle. Pour le plus grand plaisir des passants et de ses voisins.