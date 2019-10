Laon : âgée d'un an et demi, elle part promener toute seule son chien

C'est l'histoire d'une petit fille déjà très autonome et indépendante que racontent les gendarmes de l'Aisne su r leur page Facebook Au matin du jeudi 10 octobre, la compagnie de gendarmerie de Laon dans l'Aisne reçoit l'appel d'une maman affolée : sa petite fille âgée d'un an et demi a disparu de la maison familiale. Et, chose étrange, le chien de la famille, un jeune Labrador, a également disparu.Les gendarmes lancent immédiatement les recherches avec une équipe cynophile et un hélicoptère venu d'Amiens.Au bout d'une demi-heure, les militaires finissent par retrouver l'enfant et son chien dans un champ situé à un kilomètre de la maison. La petite fille avait décidé d'emmener son compagnon faire une petite promenade !