Laon : des ateliers de sensibilisation au Sida pour des lycéens encore mal informés

- Comment transmet-on le Sida ?

- Par les relations sexuelles, la salive...

- Comment se protéger ?

- Avec la contraception, les préservatifs, la pilule.



Découvrez Speach, le chatbot qui répond sans tabou aux questions des jeunes sur leur santé sexuelle. https://t.co/nTdpnYPpYA — Solidarité Sida (@SolidariteSida) 28 décembre 2018

Au théâtre Sabatier de Laon, ce mardi après-midi, juste avant d'assister aux ateliers de sensibilisation, les réponses à nos questions restent encore approximatives."À la fin des années 90, avec l'arrivée des traitements, il y a eu une baisse de prévention, que ce soit dans les publicités, ou à l'école, et aujourd'hui, le fait que les jeunes pensent que cette maladie est loin d'eux, il faut reprendre la prévention", affirme Justine Do, chargée de prévention de l'association Solidarité Sida.Au programme de cette séance, courts métrages, spots télévisés, mais aussi des quizz pour mieux démonter les clichés. Les démarches en cas de contamination ou l'importance du dépistage ont aussi été abordées."On a appris qu'on pouvait transmettre le virus avec la drogue, ça, on ne le savait pas, on ne nous l'a pas enseigné", confie un jeune lycéen.Toutes les heures et demi, une personne est contaminée par le virus du SIDA en France, soit 6 000 par an. Un chiffre qui démontre l'utilité de la prévention malgré l'apparition de la maladie il y a près de 50 ans maintenant.La dernière partie de l'intervention à Laon était dédiée aux harcèlements sexuels sur les réseaux sociaux et aux discriminations, des thèmes souvent absents dans l'enseignement scolaire secondaire.