Le temps d'un week-end, Laon a replongé dans un passé qui a fait sa grandeur et continue d'étonner et de faire rêver : le Moyen-Àge.Comme à cette époque, les chevaliers étaient de retour sous les remparts, rivalisant d'adresse sous les yeux d'un public ravi de revivre ces scènes de jeux.Musique, déambulations, jeux, le cadre préservé de la cité médiévale a accueilli de nombreux campements et troupes de reconstitution. Plusieurs époques se côtoient dans les allées, du XIIIe au XVe siècle. Toute une ambiance qui invite à l'évasion.