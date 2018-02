La vigilance orange pour neige et verglas a pris fin hier pour 27 départements. Mais la fin de la vigilance orange n'implique pas un retour à la normale. Dans l'Aisne les habitants sont toujours impactés par la neige. A Laon il ne neige plus depuis hier mais les températures sont basses : attention au risque de verglas et à la neige qui accroche au sol. Un nouvel épisode neigeux est prévu pour la fin de semaine.Reportage de Valentine Leboeuf et Teddy Caruel.