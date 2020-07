Laon : quatre enfants tués dans un dramatique accident, le ministre délégué aux transports est sur place

Quatre enfants sont morts dans un accident qui a eu lieu aux alentours de 15h, entre plusieurs voitures et un poids-lourd sur la RN2 à Laon. La conductrice de la voiture gravement brûlée a été transportée à Amiens. Le ministre délégué aux transports se rend sur place.

Quatre enfants tués par les flammes

La conductrice héliportée en urgence absolue vers Amiens

Cinq véhicules impliqués

Évacuations terminées. Bilan provisoire de 4 enfants décédés, la conductrice héliportée en urgence absolue à Amiens, et 1 blessé léger. 5 véhicules impliqués (1 PL, 2 utilitaires et 2 VL). L’enquête qui a débuté déterminera les circonstances. Pensées émues pour les proches. — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) July 28, 2020

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux transports est sur les lieux de l'accident

Je me rends dans l’Aisne aux côtés des équipes de secours et des agents du ministère mobilisés sur ce terrible accident.

Toutes mes pensées vont aux proches des victimes. https://t.co/Eyk5MhJpuM — J-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) July 28, 2020

Circulation coupée sur la RN2

Il est 15h07 quand la police de Laon, dans l'Aisne, est dépéchée en périphérie de de la ville. Un grave accident s'est produit entre plusieurs voitures et un poids-lourd au niveau du collège Charlemagne sur la RN2.L'une des voitures était en feu avec à son bord cinq personnes. La conductrice du véhicule a été évacuée, elle est grièvement blessée. Les quatre enfants à bords, qui seraient âgés de 8 à 12 ans selon le lieutenant-colonel Eric Godula, n'ont pas survécu à l'accident. Ils auraient été tué par les flammes.Selon le lieutenant-colonel Eric Godula, la conductrice qui est "la mère d'au moins un des quatre enfants", a "subi de graves brûlures". Elle était consciente à l'arrivée des secours. Elle a été héliportée en urgence absolue vers l'hôpital d'Amiens.Selon Eric Godula, les trois autre enfant "pourraient être des enfants d'amis de la conductrice". Cette information doit encore être confirmée par les enquêteurs.L'évacuation est terminée, annonce la préfecture qui met à jours le bilan de l'accident. Cinq véhicules sont impliqués. Le poids-lourd, deux véhicules utilitaires et deux voitures. Un autre blessé léger est également à déplorer. Deux témoins, sous le choc, ont également été pris en charge par les secours.Le ministre délégué aux transports Jean-Baptiste Djebbari a annoncé sur Twitter qu'il se rendait immédiatement sur place aux côtés des équipes de secours.D'important moyens de police et de pompiers sont sur place. La circulation est totalement coupée sur la RN2 sur l'axe Vervins - Soissons. Des déviations ont été mises en place par les différents commissariats. La préfecture demande d'éviter le secteur.