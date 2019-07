Laon : une trentaine de clients victimes d'une agence de voyage qui a mis la clé sous la porte

Les victimes d'un voyagiste à Laon

Les vacances ont pris une tournure amère pour une trentaine de personnes. Ils ont pris des réservations dans une agence de voyage qui a pignon sur rue à Laon. Mais celle-ci a mis la clé sous la porte le mois dernier.Maïté et sa famille devaient partir le 19 juillet à Malaga en Espagne. 5 800 euros ont été prélevés par le voyagiste. Mais le tour opérateur TUI France n'en a aucune trace."On a été contacté à 15 jours du départ par Tui qui nous explique que le voyage n'est pas réservé, c'était un coup dur. "L'agence qui avait des problèmes financiers, ne payait plus l'assurance en cas de faillite et qu'elle exercait en toute illégalité. Ne pouvant être remboursé par la procédure de liquidation, les victimes ont demandé à Tui France de faire un geste. Mais la société leur a proposé de partir en repayant auprès d'elle.Les clients lésés ont monté un collectif. Certains ont porté plainte pour escroquerie et abus de confiance. La fille du propriétaire les a contacté via Facebook pour s'excuser.